Форвард «Локомотива» Воробьев: «Баринов — наш кэп, лидер. Всем хочется, чтобы он остался»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал истекающий контракт полузащитника и капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Это уже личное дело между игроком и клубом, я ничего здесь не могу сказать. Баринов — наш кэп, лидер. Всем, конечно, хочется, чтобы он остался», — цитирует футболиста Legalbet.ru.

26 ноября в СМИ появилась информация, что «Локомотив» и Баринов прекратили переговоры по новому контракту.

Баринов выступает за красно-зеленых с 2015 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2026-го. Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего хавбека в 9 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 7 результативными передачами.