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Форвард «Локомотива» Воробьев: «Баринов — наш кэп, лидер. Всем хочется, чтобы он остался»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал истекающий контракт полузащитника и капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Это уже личное дело между игроком и клубом, я ничего здесь не могу сказать. Баринов — наш кэп, лидер. Всем, конечно, хочется, чтобы он остался», — цитирует футболиста Legalbet.ru.

26 ноября в СМИ появилась информация, что «Локомотив» и Баринов прекратили переговоры по новому контракту.

Баринов выступает за красно-зеленых с 2015 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2026-го. Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего хавбека в 9 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 7 результативными передачами.

Источник: Legalbet.ru
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Дмитрий Баринов
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1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
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