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27 июля 2025, 22:02

РПЛ, результаты 2-го тура: «Спартак» уступил «Балтике», «Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» и другие матчи

Нападающий «Зенита» Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи 2-го тура российской премьер-лиги сезона-2025/26.

В пятницу, 25 июля, «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» (2:0).

В субботу, 26 июля, «Балтика» разгромила «Спартак» (3:0), московское «Динамо» победило «Ростов» (1:0), «Краснодар» уступил «Локомотиву» (1:2), «Сочи» проиграл «Акрону» (0:4).

В воскресенье, 27 июля, ЦСКА победил «Ахмат» (2:1), «Оренбург» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а «Рубин» — с «Зенитом» (2:2).

25 июля, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
25 июля 2025, 19:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Пари Нижний Новгород

26 июля, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
26 июля 2025, 15:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:3
Балтика
Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
26 июля 2025, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
26 июля 2025, 19:00. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:2
Локомотив
Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
26 июля 2025, 20:30. Фишт (Сочи)
Сочи
0:4
Акрон

27 июля, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
27 июля 2025, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:1
Ахмат
Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
27 июля 2025, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:1
Динамо Мх
Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
27 июля 2025, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:2
Зенит

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

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«Зенит» упустил победу над «Рубином» со счета 2:0

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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