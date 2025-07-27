«Зенит» упустил победу над «Рубином» со счета 2:0

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Рубином» в матче второго тура РПЛ — 2:2.

Счет на 11-й минуте с пенальти открыл Андрей Мостовой. На 36-й минуте Мостовой отметился голевой передачей на Матео Кассьерру, который удвоил преимущество сине-бело-голубых.

На 47-й минуте казанцы отыграли один мяч благодаря голу Велдина Ходжи. Окончательный счет на 90-й минуте установил Мирлинд Даку.

«Зенит» (4 очка) после двух туров занимает шестое место в РПЛ. «Рубин» (4) идет четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые дома примут ЦСКА. Матч пройдет 3 августа. «Рубин» 4 августа на своем поле сыграет с «Сочи».