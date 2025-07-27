«Рубин» — «Зенит»: видео голов матча РПЛ

«Рубин» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 2-го тура чемпионата России.

Счет с пенальти открыл полузащитник Андрей Мостовой. Форвард Матео Кассьерра после навеса Мостового удвоил преимущество гостей.

Сразу после перерыва полузащитник Велдин Ходжа сократил отставание хозяев, забив ударом головой из центра штрафной. На 90-й минуте нападающий Мирлинд Даку ударом головой сравнял счет.

11-я минута. Мостовой — с пенальти — 0:1

36-я минута. Кассьерра — 0:2

47-я минута. Ходжа — 1:2

90-я минута. Даку — 2:2

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Зенит».

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

27 июля 2025, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)

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