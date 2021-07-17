Агент Селюк: «ЦСКА просто издевается над Гогуа! В итоге потеряют деньги за неустойку»

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, рассказал «СЭ» о ситуации его клиента в клубе.

«ЦСКА продолжает вести себя странно. Я с клубом по этому поводу еще не общался, просто надеюсь, что они сами сообщат свою позицию. Я вижу, что Гогуа как бы с командой, но при этом во время игры 11 на 11 он просто бегает. Если вам не нравится футболист за что-то, тогда понятно. Но его не ставят играть ни один контрольный матч, потому что он будет лучшим. А в таком случае, что им потом говорить и как его убирать? Поэтому он и бегает, скоро надо будет Седрика в легкоатлетическую секцию переводить. То они его 3 недели как в космос готовили с постоянными тестами на коронавирус и медицинскими осмотрами, а теперь только бегать дают. Мне просто странно, что Алексей Березуцкий с этого начал свою работу. Он сам по ходу игровой карьеры сидел на скамейке. Мне интересно, что он думал, когда считал это незаслуженным. Сейчас он стал главным и начал с унижения футболиста. Боюсь, больших успехов у такого специалиста быть не может, когда другие футболисты видят ситуацию с Гогуа», — сказал Селюк «СЭ».

Также агент назвал предположительные варианты разрешения ситуации 27-летнего Гогуа.

«Если вы хотите его продать, наоборот, дайте ему сыграть и показать себя. В итоге время дойдет до окончательной заявки на сезон. Гогуа окажется лишним легионером, с ним будут расторгать контракт и платить неустойку. ЦСКА просто потеряет 2 года его зарплаты. Всегда считал, что ЦСКА — очень профессиональный клуб. А мы видим ситуацию с Шкуриным, которого через месяц отправили гулять. Сейчас он попал в киевское «Динамо», где начал забивать. То же самое происходит с Гогуа. За Фукса заплатили 6 миллионов, он то болеет, то поправляется. И для них это нормально! А Гогуа — исчадие ада. Жизнь все покажет.

Интерес к Гогуа от других клубов РПЛ? Тут дело уже не в этом. Это вопрос принципиальный. Он игрок ЦСКА, сам хочет заслужить себе место в этом клубе. Но если клуб так поступает со своим футболистом, они должны либо расторгнуть с ним контракт и заплатить неустойку, либо дать ему шанс. Его же просто перечеркнули после истории с травмой при Гончаренко. Тут важно человеческое отношение. В свое время Ласину Траоре брали на год под ЛЧ, тогда я сам его увел после игры с «Тоттенхэмом», за счет чего ЦСКА сэкономил больше полугода зарплаты. Я бы и Гогуа увел, если бы все было нормально, но нельзя просто издеваться над футболистом. Своих футболистов в обиду не дам, за 25 лет деятельности я ни одного суда не проиграл. Мы хорошо знаем законы и действуем законопослушно. Для Гогуа все закончится нормально в любом случае. Но на мой взгляд, ЦСКА сейчас поступает некорректно. Там юрист Кедрин, которого я бы убрал из клуба, запудривает всем мозги. Ему везет, что в руководстве ЦСКА находятся влиятельные люди. Зачастую именно это влияние и позволяет решать разные вопросы. Нормальный юрист мог бы объяснить своему руководителю, что, если вести дела таким образом, придется выплачивать футболисту неустойку за 2 года. Может быть, тогда бы они посмотрели на ситуацию под другим углом. Фукс за 6 миллионов, Гайч за 11 миллионов — может быть, хорошие игроки, но что-то мы не видим ни одного пострадавшего за эти дорогие трансферы. Я считаю, вокруг поля должен бегать тот, кто сделал эти трансферы, а не Гогуа", — добавил Селюк.

В прошлом сезоне Гоуа играл на правах аренды в «Роторе», в котором принял участие в 22 матчах Тинькофф РПЛ.