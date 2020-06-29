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РПЛ пояснила ситуацию с матчами «Сочи» — «Динамо» и «Оренбург» — «Урал»

29 июня 2020, 14:48
Игроки «Динамо» в масках. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Динамо» в масках. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Оперштаб РПЛ рассказал о ситуациях с коронавирусом в «Оренбурге» и московском «Динамо».

На данный момент в «Оренбурге» десять членов команды находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение, говорится в Telegram-канал РПЛ. Остальные представители клуба сдают регулярные тесты, которые показывают отрицательные результаты.

В команде ждут предписания местного Роспотребнадзора, на основании которого будет принято решение о допуске к участию в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Встреча запланирована на 1 июля.

Ранее «Оренбург» не смог провести гостевой матч 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» из-за вспышки коронавируса. Команде засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

«Динамо», которое в 24-м туре сыграло с ЦСКА, продолжает ежедневное тестирование с отрицательными результатами. В московском клубе после выявления коронавируса у Каборе, Нжи и Шиманьски новых случаев заражения не было. В преддверии игры с «Сочи», запланированной на 1 июля, команда ожидает новое предписание от Роспотребнадзора.

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