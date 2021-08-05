РПЛ перенесла два матча «Рубина» на позднее время

Пресс-служба Тинькофф РПЛ объявила о переносе матчей 4-го и 5-го тура чемпионата с участием «Рубина».

Начало встречи 4-го тура «Рубин» — «Крылья Советов», которая состоится 15 августа, перенесено с 17.30 на 20.00 (мск). Игра 5-го тура «Химки» — «Рубин», которая запланирована на 22 августа, начнется в 20.00 (мск) вместо 17.30.

Перенос обеих встреч связан с просьбой казанской команды в связи с участием в квалификации Лиги конференций.

Сегодня, 5 августа «Рубин» проведет первый матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций против «Ракува». Встреча пройдет в Честохове (Польша), начало — в 22.00 (мск).