«Это Черчесову отдай». Кухарчук и Глушаков сняли ролик о Роналду и газировке
16:10
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук выложил шуточный ролик в Instagram. В нем принял участие капитан подмосковной команды Денис Глушаков.
На видео Кухарчук заходит в номер и видит там Глушакова в банном халате. Тот спрашивает: «Холодненькое принес?»
Кухарчук кидает партнеру по команде бутылку «Колы», на что Глушаков отвечает: «Это несерьезно. Это Черчесову отдай».
Уже бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поразил всю Европу на пресс-конференции перед матчем чемпионата Европы с финнами. Он открыл одну бутылочку колы другой, случайно ответив на жест Криштиану Роналду, который ранее убрал газировку из кадра.
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