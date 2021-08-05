«Это Черчесову отдай». Кухарчук и Глушаков сняли ролик о Роналду и газировке

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук выложил шуточный ролик в Instagram. В нем принял участие капитан подмосковной команды Денис Глушаков.

На видео Кухарчук заходит в номер и видит там Глушакова в банном халате. Тот спрашивает: «Холодненькое принес?»

Кухарчук кидает партнеру по команде бутылку «Колы», на что Глушаков отвечает: «Это несерьезно. Это Черчесову отдай».

Уже бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поразил всю Европу на пресс-конференции перед матчем чемпионата Европы с финнами. Он открыл одну бутылочку колы другой, случайно ответив на жест Криштиану Роналду, который ранее убрал газировку из кадра.