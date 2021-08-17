РПЛ отказала «Спартаку» в переносе матча с «Сочи»

Российская премьер-лига (РПЛ) отказала «Спартаку» в переносе матча 6-го тура чемпионата России с «Сочи», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

По информации СМИ, причина отказа заключается в невозможности выполнить обязательства перед вещателем в связи с насыщенным расписанием ранее запланированных трансляций.

16 августа появилась информация, что «Спартак» попросил изменить время начала матча на более позднее для удобства болельщиков.

Ранее тур был перенесен по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина. Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 26 августа в 18:30 по московскому времени.