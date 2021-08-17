Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ отказала «Спартаку» в переносе матча с «Сочи»

15:10
Теги:

Российская премьер-лига (РПЛ) отказала «Спартаку» в переносе матча 6-го тура чемпионата России с «Сочи», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

По информации СМИ, причина отказа заключается в невозможности выполнить обязательства перед вещателем в связи с насыщенным расписанием ранее запланированных трансляций.

16 августа появилась информация, что «Спартак» попросил изменить время начала матча на более позднее для удобства болельщиков.

Ранее тур был перенесен по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина. Матч «Спартак» — «Сочи» состоится 26 августа в 18:30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12151033

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
"Пищи на неделю": украинские военные оказались в ловушке под Кабулом
Лавров заявил о непринятии Россией вмешательств во внутренние дела
Охотника за ягодицами задержали в московском метро
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр