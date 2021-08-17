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Мурзагулов: «Хорошо, что у главы Башкортостана такой авторитет, чтобы выделить средства для «Уфы»

15:14
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Бывший председатель Совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал «СЭ» о новых условиях финансирования клуба.

«Пока про объемы финансирования я не буду говорить, — сказал Мурзагулов «СЭ». — Не идет речь о том, что объемы финансирования будут резко увеличены. Прежняя модель финансирования была невозможна, ибо произошли некоторые перемены в сфере производственных предприятий республики. Нужен был кто-то другой. Хорошо, что у главы республики такой авторитет, чтобы выделить средства на недешевое дело, с учетом скромных финансовых амбиций нашего футбольного клуба. «Уфа» вернется на уровень финансирования, который был до ковида. Я надеюсь, что клуб теперь будет чувствовать себя уверенно и будет двигаться дальше. Самое главное, что наша многотысячная армия болельщиков не будет нами разочарована. Несмотря на то, что я написал заявление об уходе — я очень рад, что так все сложилось».

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров предъявил претензии к уфимскому клубу, однако подчеркнул, что финансирование «Уфы» продолжится.

«Уфа» после четырех туров чемпионата РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице (одна победа, одна ничья и два поражения).

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Артем Бухаев все материалы автора

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