В «Нижнем Новгороде» прокомментировали переход канадского форварда

Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов прокомментировал «СЭ» переход канадского нападающего ганского происхождения Ричлорда Эннина.

«В России Эннин известен по выступлениям за «Томь», где работал главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков. По совместной работе тренер принял решение, это его кандидатура, продолжить с этим футболистом в «Нижнем». Он может играть как нападающего, так и на фланге обороны», — сказал Кудряшов.

Также он рассказал о том, на какие позиции «Нижний Новгород» рассматривает других футболистов.

«Трансферы в наш клуб еще ожидаются. Ищем футболистов на позиции крайнего защитника, опорного полузащитника и десятку — позиция под нападающего. Такие позиции рассматриваются», — добавил Кудряшов.

Футболист будет выступать под седьмым номером за «Нижний Новгород». О его трансфере было объявлено ранее во вторник, 17 августа.