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РПЛ объявила о продлении сотрудничества с платежной системой «Мир»

Алина Савинова

РПЛ и платежная система «Мир» продлили сотрудничество на четыре года, сообщает пресс-служба лиги.

Согласно новому договору, партнер получил статус официального.

«Для РПЛ продолжение сотрудничества с Национальной системой платежных карт (НСПК) имеет большое значение. Мы рассматриваем изменение статуса партнера как новый этап в развитии наших отношений», — заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Он добавил, что лига высоко оценивает сотрудничество с НСПК как в сфере спортивного маркетинга, так и в разрезе финансовых показателей. По его словам, пакет официального партнера турнира вырос в 2,7 раза по сравнению с прошедшим коммерческим циклом.

Ранее сообщалось, что совокупная стоимость контракта с платежной системой «Мир» может составить 480 миллионов рублей в год, а общая сумма выплат за четыре года — до 1,8 миллиарда рублей.

Источник: https://premierliga.ru/news/33739/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Рубин

 10 1 2
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