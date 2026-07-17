РПЛ объявила о продлении сотрудничества с платежной системой «Мир»

РПЛ и платежная система «Мир» продлили сотрудничество на четыре года, сообщает пресс-служба лиги.

Согласно новому договору, партнер получил статус официального.

«Для РПЛ продолжение сотрудничества с Национальной системой платежных карт (НСПК) имеет большое значение. Мы рассматриваем изменение статуса партнера как новый этап в развитии наших отношений», — заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Он добавил, что лига высоко оценивает сотрудничество с НСПК как в сфере спортивного маркетинга, так и в разрезе финансовых показателей. По его словам, пакет официального партнера турнира вырос в 2,7 раза по сравнению с прошедшим коммерческим циклом.

Ранее сообщалось, что совокупная стоимость контракта с платежной системой «Мир» может составить 480 миллионов рублей в год, а общая сумма выплат за четыре года — до 1,8 миллиарда рублей.