Тюкавин: «Кокорин думал, что я уже одной ногой в «Зените»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос «СЭ» о встрече с бывшим футболистом «Зенита» Александром Кокориным.

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые предлагали за 24-летнего игрока 30 миллионов евро, однако «Динамо» отказалось от предложения.

— Кокорин над тобой подшучивал: выложил совместное фото с надписью «Зенитовцы».

— Он был в «Зените».

— Но ты же не зенитовец.

— Он думал, что я уже одной ногой тоже в «Зените», поэтому не знаю (смеется).

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.