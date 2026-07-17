«Оренбург» арендовал нападающего «Индепендьенте Санта-Фе» Гонсалеса

Вингер «Индепендьенте Санта-Фе» Джерссон Гонсалес перешел в «Оренбург» на правах аренды, сообщила пресс-служба российского клуба.

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает опцию выкупа.

Гонсалес — воспитанник «Индепендьенте Санта-Фе». В сезоне-2025/26 он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 29 матчах за колумбийский клуб.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 «Оренбург» набрал 29 очков и занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ.