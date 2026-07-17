Источник: «Мир» сохранил партнерство с РПЛ, контракт в новом статусе обойдется в 1,8 миллиарда рублей

Национальная система платежных карт (НСПК) и РПЛ согласовали условия нового четырехлетнего коммерческого соглашения, сообщает «Ведомости. Спорт» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом сделки.

Отмечается, что платежная система «Мир» будет ежегодно перечислять лиге около 430 миллионов рублей гарантированного вознаграждения и до 50 миллионов рублей на совместные маркетинговые проекты. Таким образом, совокупная стоимость контракта может составить 480 миллионов рублей в год, а общая сумма выплат за четыре года — до 1,8 миллиарда рублей.

«Мир» займет статус официального партнера РПЛ, который в двух предыдущих сезонах принадлежал «Балтике» (ее двухлетнее соглашение оценивалось в 300 миллионов рублей в сумме). Новый договор призван усилить работу с аудиторией и повысить вовлеченность болельщиков.

Новый договор знаменует возвращение НСПК в пул ключевых коммерческих партнеров РПЛ — это произошло после того, как статус титульного спонсора перешел к Альфа-банку. По информации источника, четырехлетний контракт банка с лигой предполагает выплаты 1,3 миллиарда рублей в год и до 100 миллионов рублей ежегодно на маркетинговую поддержку проекта.

С 2022 года по сезон-2025/26 включительно «Мир» сам был титульным партнером РПЛ — тогда условия были иными: 720 миллионов рублей фиксированного вознаграждения в год.