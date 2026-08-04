Источник: Барко подписал новый контракт со «Спартаком»

«Спартак» подписал новый контракт с полузащитником Эсекиэлем Барко, сообщил в соцсети X инсайдер Пабло Оливейра. По информации источника, с 27-летним аргентинцем заключено соглашение до 2030 года.

«Все слухи о возможном уходе Барко в это трансферное окно не соответствуют действительности. Барко остается в Москве! Клуб исключил возможность его трансфера, чтобы сохранить сильнейший состав в борьбе за титул», — написал Оливейра.

Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав трехлетний контракт. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 хавбек забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах.