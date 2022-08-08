РПЛ: кто лучший игрок 4-го тура?

Завершился четвертый тур Российской премьер-лиги — самое время определить лучшего игрока.

Кто проявил себя ярче остальных? Выбирать тебе!

Александр Соболев — показал, что не только отлично забивает, но и раздает. У нападающего «Спартака» два ассиста в Екатеринбурге.

Хесус Медина — помог ЦСКА перевернуть игру с «Факелом», забив гол и отдав две передачи.

Олакунле Олусегун — после рывков с центра поля забил два гола в домашнем матче «Краснодара» с «Локомотивом».

Лечи Садулаев — полузащитник «Ахмата» сыграл только тайм, но активно проявил себя в матче с «Зенитом» и заработал большинство для своей команды.

Александр Долгов — нападающий «Химок» вышел со скамейки и оформил дубль в ворота «Торпедо».

Роберто Фернандес — новичок «Динамо» забил гол в своем втором матче и надежно отыграл в обороне против «Крыльев».

Николай Комличенко — форвард «Ростова» снова забил и идет по отличному графику: 4 гола и 4 матчах.

Кристиан Нобоа — лидер «Сочи» провел сильный матч против «Нижнего Новгорода» и забил уже во второй игре подряд.

Голосование проводится в Telegram-канале «СЭ».