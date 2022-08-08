Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

РПЛ: кто лучший игрок 4-го тура?

Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Завершился четвертый тур Российской премьер-лиги — самое время определить лучшего игрока.

Кто проявил себя ярче остальных? Выбирать тебе!

Александр Соболев — показал, что не только отлично забивает, но и раздает. У нападающего «Спартака» два ассиста в Екатеринбурге.

Хесус Медина — помог ЦСКА перевернуть игру с «Факелом», забив гол и отдав две передачи.

Олакунле Олусегун — после рывков с центра поля забил два гола в домашнем матче «Краснодара» с «Локомотивом».

Лечи Садулаев — полузащитник «Ахмата» сыграл только тайм, но активно проявил себя в матче с «Зенитом» и заработал большинство для своей команды.

Александр Долгов — нападающий «Химок» вышел со скамейки и оформил дубль в ворота «Торпедо».

Роберто Фернандес — новичок «Динамо» забил гол в своем втором матче и надежно отыграл в обороне против «Крыльев».

Николай Комличенко — форвард «Ростова» снова забил и идет по отличному графику: 4 гола и 4 матчах.

Кристиан Нобоа — лидер «Сочи» провел сильный матч против «Нижнего Новгорода» и забил уже во второй игре подряд.

Голосование проводится в Telegram-канале «СЭ».

0
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА и «Спартак» делят первое место и другие матчи
«Спартак» — главное открытие старта чемпионата. Вместе с ЦСКА красно-белые дарят надежду на интригу
Шалимов покинул пост главного тренера «Урала»
Кержаков заявил об отсутствии предложения от «Урала» о работе главным тренером
Кавазашвили: «Отсутствие Мозеса повлияет на «Спартак» и, возможно, на чемпионскую гонку»
Павел Маслов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ
Медина: «Если «Барселона» сделает предложение, откажусь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалимов покинул пост главного тренера «Урала»

Каррера назвал травму Мозеса серьезной потерей для «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости