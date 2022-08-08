Кавазашвили назвал травмированного Мозеса невосполнимой потерей для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о травме полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Очень большая, невосполнимая потеря для «Спартака». На сегодняшний день мы не сможем найти человека, который хотя бы наполовину соответствовал бы его мастерству. Пусть «Спартак» ищет замену, у них большая кампания, а также много людей, которые отвечаю за комплектование команды. Это их головная боль», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Футболист был травмирован в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Игроку предстоит перенести операцию. Восстановление займет около шести месяцев.

В этом сезоне 31-летний нигериец провел 4 матча за «Спартак», забив 2 гола.