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Сегодня, 11:58

Кавазашвили назвал травмированного Мозеса невосполнимой потерей для «Спартака»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о травме полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Очень большая, невосполнимая потеря для «Спартака». На сегодняшний день мы не сможем найти человека, который хотя бы наполовину соответствовал бы его мастерству. Пусть «Спартак» ищет замену, у них большая кампания, а также много людей, которые отвечаю за комплектование команды. Это их головная боль», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Футболист был травмирован в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Игроку предстоит перенести операцию. Восстановление займет около шести месяцев.

В этом сезоне 31-летний нигериец провел 4 матча за «Спартак», забив 2 гола.

Анзор Кавазашвили
Виктор Мозес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
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 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
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