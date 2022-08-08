Переход защитника «Насьоналя» Сосы в ЦСКА может сорваться из-за проблем с оплатой трансфера

Переговоры по переходу защитника «Насьоналя» Хоакина Сосы в ЦСКА зашли в тупик, сообщает Sport24.

По информации источника, сделка между клубами может сорваться из-за сложностей с оплатой трансфера в связи с наложенными санкциями.

Ранее спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско подтвердил, что московский клуб подпишет контракт с 20-летним уругвайцем.

В нынешнем сезоне защитник выступает на правах аренды в «Ливерпуле» из Монтевидео, за который провел 19 матчей и отдал 1 результативную передачу. Контракт Сосы с «Насьоналем» рассчитан до 31 декабря 2023 года.