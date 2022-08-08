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Переход защитника «Насьоналя» Сосы в ЦСКА может сорваться из-за проблем с оплатой трансфера

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Переговоры по переходу защитника «Насьоналя» Хоакина Сосы в ЦСКА зашли в тупик, сообщает Sport24.

По информации источника, сделка между клубами может сорваться из-за сложностей с оплатой трансфера в связи с наложенными санкциями.

Ранее спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско подтвердил, что московский клуб подпишет контракт с 20-летним уругвайцем.

В нынешнем сезоне защитник выступает на правах аренды в «Ливерпуле» из Монтевидео, за который провел 19 матчей и отдал 1 результативную передачу. Контракт Сосы с «Насьоналем» рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-08-tsska-imeyet-problemy-s-oplatoy-transfera-sosy-perekhod-mozhet-sorvatsya
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
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Николай Комличенко

Николай Комличенко

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 4
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Федор Смолов

Динамо

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П
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Ростов

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Краснодар

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Батраз Гурциев

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Оренбург

 2
И К Ж
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