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РПЛ: результаты матчей 25-го тура

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Матчи 25-го тура чемпионата России-2025/26.

В пятницу, 17 апреля, «Ростов» дома проиграл «Сочи» (0:1).

В субботу, 18 апреля, прошли матчи «Оренбург» — «Локомотив» (0:1), «Крылья Советов» — ЦСКА (1:1), «Рубин» — «Акрон» (1:1) и «Пари НН» — «Динамо» (1:1).

В воскресенье, 19 апреля, состоялись игры «Динамо» Мх — «Зенит» (0:1), «Спартак» — «Ахмат» (3:1) и «Краснодар» — «Балтика» (2:2).

17 апреля, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
17 апреля, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:1
Сочи

18 апреля, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
18 апреля, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:1
Локомотив
Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
18 апреля, 14:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
ЦСКА
Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
18 апреля, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
Акрон
Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
18 апреля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:1
Динамо

19 апреля, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:1
Зенит
Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 17:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:1
Ахмат
Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:2
Балтика

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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