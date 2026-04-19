«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью, «Зенит» вышел на первое место в РПЛ

«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ — 2:2. Матч прошел на «Ozon Арене» в Краснодаре.

У хозяев голы забили Хуан Боселли (на 59-й минуте) и Жубал (на 90+2-й минуте). У гостей отличились Мингиян Бевеев (на 43-й минуте) и Максим Петров (на 66-й минуте).

«Краснодар» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, на первое вышел «Зенит» с 55 очками. «Балтика» с 45 очками идет на пятой строчке.

В 26-м туре «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в Москве в четверг, 23 апреля. «Балтика» в тот же день встретится с «Ахматом» в Грозном.