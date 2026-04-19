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«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью, «Зенит» вышел на первое место в РПЛ

Сергей Ярошенко
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью в 25-м туре РПЛ — 2:2. Матч прошел на «Ozon Арене» в Краснодаре.

У хозяев голы забили Хуан Боселли (на 59-й минуте) и Жубал (на 90+2-й минуте). У гостей отличились Мингиян Бевеев (на 43-й минуте) и Максим Петров (на 66-й минуте).

«Краснодар» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, на первое вышел «Зенит» с 55 очками. «Балтика» с 45 очками идет на пятой строчке.

В 26-м туре «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в Москве в четверг, 23 апреля. «Балтика» в тот же день встретится с «Ахматом» в Грозном.

&laquo;Краснодар&raquo; и &laquo;Балтика&raquo; сыграли вничью в&nbsp;25-м туре РПЛ&nbsp;&mdash; 2:2.«Краснодар» почти убила дикая ошибка Тормены. Мусаев заменой спас «быков», но лидер теперь «Зенит»
Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:2
Балтика

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«Краснодар» — «Балтика»: Жубал сравнял счет на 90+2-й минуте

РПЛ: результаты матчей 25-го тура
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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