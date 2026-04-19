«Краснодар» — «Балтика»: видео голов

«Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ — 2:2. Игра прошла на «Ozon Арене» в Краснодаре.

43-я минута. Мингиян Бевеев — 0:1

59-я минута. Хуан Боселли — 1:1

66-я минута. Максим Петров — 1:2

90+2-я минута. Жубал — 2:2

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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