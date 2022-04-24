На 90+3-й минуте матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Спартак» арбитр Виталий Мешков быстро и правильно квалифицировал действия Самюэля Жиго как нарушение правил и назначил 11-метровый удар в ворота гостей.

«Ростов» — «Спартак».

Судья находился в хорошей позиции и заметил, что защитник красно-белых в своей штрафной площади ударил Александра Сильянова по ноге и сбил его.