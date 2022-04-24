Семин назвал закономерной победу «Ростова» над «Спартаком»

Экс-главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на домашнюю победу «Ростова» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:2).

«Валерий Георгиевич одерживает уже четвертую победу. Не только над «Спартаком», но и над другими командами. Каждая победа ему важна. Он молодец. Наверное, у каждого тренера есть своя команда. С приходом Карпина «Ростов» ожил, очень хорошо играет. Они закономерно, по заслугам завоевали три очка в игре со «Спартаком». Судейство? Больше разногласий с решением арбитра у меня было в матче «Химок» с «Крыльями Советов». А здесь, наверное, какие-то тоже есть моменты, но не так ярко, как в предыдущей игре. Вообще много судейских ошибок в последнее время», — сказал Семин «СЭ».

После победы «Ростов» (34 очка) идет восьмым в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, а «Спартак» (31 очко) после поражения занимает десятое место.