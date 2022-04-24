Нападающий «Ростова» Николай Комличенко подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:2).

— Отличная игра, выиграли на характере. Болельщикам тоже понравилась. Мы довольны, что забрали 3 очка. Важно было сегодня выиграть.

— Вы победили «Спартак», «Локо». Это вы такие сильные или сказывается поезд?

— Не думаю. Мы сыгрались. Пытаемся забраться как можно выше. Нам самим нравится это. Такая приятная усталость после побед.

— Как оценишь судейство? Было много спорных моментов.

— Есть судья, есть ВАР. Нам тоже не поставили пенальти.

— Хачатурянц сказал, что судейство безобразие.

— Не знаю. Все вопросы к судье.

— Что с твоим будущим?

— Пока не знаю. Еще 4 игры осталось. Мне пока все нравится. У всех приподнятое настроение. Все работают.