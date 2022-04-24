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«Против «Спартака» все создают моменты — от «Рубина» до «Динамо». Мнение Шикунова

Шикунов считает, что против «Спартака» все создают моменты — от «Рубина» до «Динамо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов назвал основные игровые проблемы красно-белых.

— Ваноли по своему футболу ближе к Тедеско?

— Да. При Тедеско же все довольно простенько было. Грузили на Соболева. Тот сбрасывал в эти «усы», куда влетали Понсе и Ларссон. Тактика работала. В итоге второе место — достойный результат.

— Однако при этом у Ваноли в чемпионате России пока довольно скромная статистика — 8 очков в семи матчах.

— Да, это ни о чем... Понимаете, против больших клубов — ЦСКА, «Динамо» — тактика Ваноли срабатывает, это прокатывает. А когда приезжают маленькие, средние команды, они закрываются. Взломать такую оборону, конечно, тяжелее. В играх с ЦСКА и «Динамо» у красно-белых был простор, вылетали, создавали моменты. В ворота бело-голубых вообще забили два сумасшедших мяча. Гол Промеса мог сломать кого хочешь. А по игре нельзя сказать, что «Спартак» доминирует. Ведь даже в большинстве могли упустить победу над ЦСКА. Вспомните две штанги у армейцев. Правда, и красно-белые имели два-три момента — Акинфеев вытащил. И все-таки все довольно зыбко. Либо 3:0, либо 1:1. Нет запаса прочности.

— Тогда можете назвать главную игровую проблему этого «Спартака»?

— Оборона. Ведь моменты против «Спартака» создают все. От «Рубина» до «Динамо». Да и организация игры впереди вызывает вопросы. Какие-то спонтанные навесы, а они не проходят...

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
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Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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