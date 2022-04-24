Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов назвал основные игровые проблемы красно-белых.

— Ваноли по своему футболу ближе к Тедеско?

— Да. При Тедеско же все довольно простенько было. Грузили на Соболева. Тот сбрасывал в эти «усы», куда влетали Понсе и Ларссон. Тактика работала. В итоге второе место — достойный результат.

— Однако при этом у Ваноли в чемпионате России пока довольно скромная статистика — 8 очков в семи матчах.

— Да, это ни о чем... Понимаете, против больших клубов — ЦСКА, «Динамо» — тактика Ваноли срабатывает, это прокатывает. А когда приезжают маленькие, средние команды, они закрываются. Взломать такую оборону, конечно, тяжелее. В играх с ЦСКА и «Динамо» у красно-белых был простор, вылетали, создавали моменты. В ворота бело-голубых вообще забили два сумасшедших мяча. Гол Промеса мог сломать кого хочешь. А по игре нельзя сказать, что «Спартак» доминирует. Ведь даже в большинстве могли упустить победу над ЦСКА. Вспомните две штанги у армейцев. Правда, и красно-белые имели два-три момента — Акинфеев вытащил. И все-таки все довольно зыбко. Либо 3:0, либо 1:1. Нет запаса прочности.

— Тогда можете назвать главную игровую проблему этого «Спартака»?

— Оборона. Ведь моменты против «Спартака» создают все. От «Рубина» до «Динамо». Да и организация игры впереди вызывает вопросы. Какие-то спонтанные навесы, а они не проходят...