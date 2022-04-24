«Ростов» обыграл «Спартак» благодаря голу Соу с пенальти в конце матча

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ — 3:2.

На 14-й минуте счет открыл полузащитник ростовчан Роман Тугарев, на 17-й минуте форвард красно-белых Александр Соболев сравнял счет. На 75-й минуте нападающий Дмитрий Полоз забил пенальти и вывел «Ростов» вперед, но футболист «Спартака» Руслан Литвинов на 90+1-й минуте вновь сравнял счет.

На 90+6-й минуте форвард «Ростова» Али Соу забил еще один пенальти в ворота «Спартака», назначенный после фола Самюэля Жиго. Своим голом гамбиец принес победу ростовчанам.

Благодаря победе «Ростов» обогнал «Спартак» в турнирной таблице и вышел на 8-е место с 34 очками. Красно-белые опустились на 10-ю строчку с 31 очком в 26 играх.