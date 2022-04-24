«Ростов» — «Спартак»: Соу с пенальти вывел хозяев вперед
«Ростов» вышел вперед на последних минутах матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
Форвард хозяев Али Соу реализовал 11-метровый удар. Для него этот гол стал 4-м в нынешнем сезоне чемпионата России.
Отметим, что «Ростов» дважды сегодня забивал «Спартаку» с пенальти.
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|
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|14
|4
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|46
|
4
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|25
|13
|5
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|44
|
5
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|8
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|
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|
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|
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|14
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|32
|
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|
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|7
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|
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|26
|5
|9
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|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
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16
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|26
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|6
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30 тур
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
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|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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