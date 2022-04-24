«Ростов» — «Спартак»: Соу с пенальти вывел хозяев вперед

«Ростов» вышел вперед на последних минутах матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Форвард хозяев Али Соу реализовал 11-метровый удар. Для него этот гол стал 4-м в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что «Ростов» дважды сегодня забивал «Спартаку» с пенальти.