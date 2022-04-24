«Спартак» назвал арбитра Мешкова игроком матча с «Ростовом»

«Ростов» со счетом 3:2 обыграл «Спартак» в домашнем матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России.

После завершения встречи в Telegram-канале московского клуба появился язвительный пост: «Игрок матча — Виталий Мешков», — говорится в сообщении.

Голы футболистов московской команды Самюэля Жиго и Михаила Игнатова были отменены после использования ВАР.

«Ростов» также получил право на пенальти в середине второго тайма после подсказки ВАР.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.