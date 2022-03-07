«Ростов» — «Сочи»: ВАР отменил красную карточку Песьякову
Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков получил красную карточку в конце матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).
Пытаясь прервать контратаку соперника, он пошел в подкат в центре поля против полузащитника Ивелина Попова. Болгарин рухнул на газон, а главный арбитр встречи Игорь Панин удалил Песьякова с поля.
Однако потом его позвали смотреть повтор. После этого он отменил свое решение и показал голкиперу только предупреждение.
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|
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|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
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|
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|
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|
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|
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|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
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|10
|18-37
|14
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|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 1
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|2 : 0
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|0 : 1
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
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|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
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