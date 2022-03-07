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Сегодня, 18:47

«Ростов» — «Сочи»: ВАР отменил красную карточку Песьякову

Иван Шитик
Корреспондент

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков получил красную карточку в конце матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

Пытаясь прервать контратаку соперника, он пошел в подкат в центре поля против полузащитника Ивелина Попова. Болгарин рухнул на газон, а главный арбитр встречи Игорь Панин удалил Песьякова с поля.

Однако потом его позвали смотреть повтор. После этого он отменил свое решение и показал голкиперу только предупреждение.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:1
Сочи
Голы
Нобоа, 90+2 (0:1)
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин Гигович Альмквист (Мельников, 71) Глебов Хасимото (Кнудсен, 84) Фольмер (Лангович, 12) Полоз Соу (Голенков, 84)
Сочи
Адамов Дркушич Терехов (Макарчук, 63) Цаллагов Юрганов Заика Прохин Нобоа Бурмистров (Попов, 72) Ангбан (Юсупов, 46) Кассьерра (Мелкадзе, 72)
Предупреждения
Сильянов 81’, Мелехин 82’, Осипенко 90+3’  -  Кассьерра 13’, Мелкадзе 85’
Удаления
Песьяков 90+8’
Судьи
Панин (Дмитров) Петросян (Бронницы) Мухтаров (Петрозаводск)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Мурашов (Москва)

Ивелин Попов
Сергей Песьяков
ФК Ростов
ФК Сочи
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
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Ахмат – Рубин
 - : -
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