«Ростов» — «Сочи»: ВАР отменил красную карточку Песьякову

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков получил красную карточку в конце матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

Пытаясь прервать контратаку соперника, он пошел в подкат в центре поля против полузащитника Ивелина Попова. Болгарин рухнул на газон, а главный арбитр встречи Игорь Панин удалил Песьякова с поля.

Однако потом его позвали смотреть повтор. После этого он отменил свое решение и показал голкиперу только предупреждение.