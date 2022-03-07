Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу питерцев в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ над «Уфой» (2:0).

«У кого-то были сомнения, что «Зенит» станет чемпионом России в этом году? Я был полностью в этом уверен. Титул питерцев — вопрос времени. Команда Семака уже несколько лет доминирует в РПЛ и продолжит это делать. Рядом с ними даже никого и близко нет. Главное, чтобы команде разрешили выступать в Лиге чемпионов. Играя там, у «Зенита» есть интерес, в России им уже скучно. Кто займет второе место? Наверное, «Сочи» или «Динамо», но точно не «Зенит». Я в этом уверен на все сто процентов», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» набрал 44 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Теперь питерцы опережают идущее на втором месте «Динамо» на пять баллов.

«Уфа» потерпела четвертое поражение подряд. Команда остается в зоне вылета, занимая 15-е место (16 очков).