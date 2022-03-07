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Сегодня, 18:47

Петржела: «Кто-то сомневался в чемпионстве «Зенита»? Их титул — вопрос времени»

Властимил Петржела уверен, что «Зенит» возьмет чемпионство в нынешнем сезоне
Антон Иванов

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу питерцев в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ над «Уфой» (2:0).

«У кого-то были сомнения, что «Зенит» станет чемпионом России в этом году? Я был полностью в этом уверен. Титул питерцев — вопрос времени. Команда Семака уже несколько лет доминирует в РПЛ и продолжит это делать. Рядом с ними даже никого и близко нет. Главное, чтобы команде разрешили выступать в Лиге чемпионов. Играя там, у «Зенита» есть интерес, в России им уже скучно. Кто займет второе место? Наверное, «Сочи» или «Динамо», но точно не «Зенит». Я в этом уверен на все сто процентов», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» набрал 44 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Теперь питерцы опережают идущее на втором месте «Динамо» на пять баллов.

«Уфа» потерпела четвертое поражение подряд. Команда остается в зоне вылета, занимая 15-е место (16 очков).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Уфа
Голы
Круговой, 50 (1:0), Малком, 67 (2:0)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел (Алип, 78) Клаудиньо Сутормин (Караваев, 46) Юри Алберту (Ерохин, 70) Малком (Мостовой, 86) Дзюба (Сергеев, 70)
Уфа
Беленов Плиев Йокич Журавлев Фищенко (Иванов, 81) Кабутов Тиагу Родригес (Емельянов, 71) Голубев (Никитин, 59) Мрзляк (Камилов, 71) Касинтура Саплинов (Ортис, 59)
Предупреждения
Клаудиньо 53’  -  Камилов 87’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Кобзев (Москва)

Властимил Петржела
РПЛ
ФК Зенит
ФК Уфа
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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