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Сегодня, 18:57

Семак оценил отрыв «Зенита» от «Динамо» в пять очков в турнирной таблице РПЛ

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уфой» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

— Тяжелая игра. Была под нашим контролем полностью до второго забитого мяча. После этого позволили сопернику создать два острых момента у наших ворот. Хотя и мы при 2:0 могли забить в быстрых атаках, стало появляться пространство, с точки зрения созидания стало легче. А до этого было сложно взламывать оборону соперника, который защищался очень глубоко. У нас было не так много голевых моментов.

— Отрыв от «Динамо» теперь составляет пять очков. Как его оцените?

— Еще 10 туров, а это 30 очков. Что такое пять очков, если впереди 30? Для вас, может быть, уже. А для нас — это два тура. Это не тот запас, который позволяет спокойно готовиться к следующему матчу.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Уфа
Голы
Круговой, 50 (1:0), Малком, 67 (2:0)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел (Алип, 78) Клаудиньо Сутормин (Караваев, 46) Юри Алберту (Ерохин, 70) Малком (Мостовой, 86) Дзюба (Сергеев, 70)
Уфа
Беленов Плиев Йокич Журавлев Фищенко (Иванов, 81) Кабутов Тиагу Родригес (Емельянов, 71) Голубев (Никитин, 59) Мрзляк (Камилов, 71) Касинтура Саплинов (Ортис, 59)
Предупреждения
Клаудиньо 53’  -  Камилов 87’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Кобзев (Москва)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
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