Семак оценил отрыв «Зенита» от «Динамо» в пять очков в турнирной таблице РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уфой» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

— Тяжелая игра. Была под нашим контролем полностью до второго забитого мяча. После этого позволили сопернику создать два острых момента у наших ворот. Хотя и мы при 2:0 могли забить в быстрых атаках, стало появляться пространство, с точки зрения созидания стало легче. А до этого было сложно взламывать оборону соперника, который защищался очень глубоко. У нас было не так много голевых моментов.

— Отрыв от «Динамо» теперь составляет пять очков. Как его оцените?

— Еще 10 туров, а это 30 очков. Что такое пять очков, если впереди 30? Для вас, может быть, уже. А для нас — это два тура. Это не тот запас, который позволяет спокойно готовиться к следующему матчу.