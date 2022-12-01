Франко Камоцци заявил, что матч сборной России и легионеров РПЛ был бы хорошей затеей

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением по поводу возможного матча сборной России и легионеров РПЛ.

«Это определенно хорошая идея. Думаю, стоит провести такой матч. Было бы интересно посмотреть, как сборная России сыграла бы против легионеров», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В сентябре сборная России сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.