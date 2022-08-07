«Ростов» — «Оренбург»: Комличенко забил в четвертом матче подряд

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил гол в матче 4-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Он реализовал пенальти во втором тайме — 2:0.

Комличенко точно пробил в правый нижний от себя угол.

Форвард отличился в четвертом матче подряд со старта РПЛ.