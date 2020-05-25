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«Ростов» не интересуется Кверквелией, а Деспотовичу сделал предложение

19:42
Соломон Кверквелия. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Соломон Кверквелия. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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По данным «СЭ», «Ростов» не заинтересован в услугах защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии, о чем ранее сообщали СМИ. 28-летний грузинский защитник не подходит команде Валерия Карпина ни по финансовым, ни по спортивным соображениям, являясь к тому же легионером.

А вот форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович, об интересе к которому уже писал «СЭ», вполне может перебраться на берега Дона. По данным «СЭ», именно от «Ростова» у 28-летнего серба самое конкретное предложение. Правда, оно весьма умеренное в финансовом плане, поэтому Деспотович может еще какое-то время ждать более выгодных вариантов. В текущем чемпионате форвард провел 20 матчей и забил 8 мячей. (Константин Алексеев)

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