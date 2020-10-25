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«Ростов» — «Химки»: составы команд

15:30

Стали известны составы «Ростова» и «Химок» на матч 12-го тура Тинькофф-РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Мамаев, Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хасимото, Обухов, Полоз.

Запасные — Бабурин, Рудаков, Поярков, Гапечкин, Алеесами, Байрамян, Тугарев, Сухомлинов, Алмкивист, Гигович, Тошевски, Сохиев.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Логашов, Идову, Тихий, Глушаков, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате, Долгов.

Запасные — Хомич, Генералов, Данилкин, Филин, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Могилевец, Липовой, Куат, Дядюн, Алиев.

Ростов — Химки

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