«Ростов» — «Динамо»: стартовые составы на матч РПЛ

«Ростов» и «Динамо» объявили стартовые составы на мачт 21-го тура чемпионата России-2025/26.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Комаров, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Рубенс, Осипенко, Бителло, Фомин, Гомес, Нгамале, Тюкавин.

Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 18.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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