«Зенит» — «Спартак»: Солари дал повод для пенальти — Карасев его назначил

На 43-й минуте WINLINE Матча тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» судья Сергей Карасев назначил пенальти в ворота гостей, отреагировав таким образом на падение в штрафной площади красно-белых Дугласа Сантоса. Арбитр занимал хорошую позицию и ясно видел, что Пабло Солари задержал рукой зенитовского капитана.



Решение рефери правильное. Никаких оснований для ВАР-вмешательства и пересмотра вердикта не было.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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