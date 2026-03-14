«Зенит» — «Спартак»: хозяева сделали две замены в перерыве

«Зенит» сделал две замены после первого тайма матча со «Спартаком» в Winline Матче тура.

После перерыва Игорь Дивеев и Луис Энрике заменили Джона Джона и Максима Глушенкова. «Зенит» после первого тайма выигрывает со счетом 1:0.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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