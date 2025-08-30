«Ростов» — «Ахмат»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» и «Ахмат» встретятся в матче седьмого тура чемпионата России в субботу, 30 августа. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Ростов» — «Ахмат» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире встречу ростовчан и грозненцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В шести турах чемпионата России-2025/26 «Ростов» набрал 4 очка, а «Ахмат» — 7. В сезоне-2024/25 грозненцы обыграли ростовчан в обоих матчах РПЛ (3:2 в гостях и 2:1 дома).