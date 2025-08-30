«Спартак» — «Сочи»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Спартак» и «Сочи» встретятся в матче 7-го тура чемпионата России

«Спартак» и «Сочи» встретятся в матче седьмого тура чемпионата России в субботу, 30 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 18:30. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Тушино. Ключевые события игры «Спартак» — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу москвичей и сочинцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в ретрансляции федерального телеэфира.

После шести туров чемпионата России «Спартак» набрал 8 очков. «Сочи» располагается на последней строчке турнирной таблицы с одним очком. В шестом туре «Спартак» победил «Рубин» (2:0), а «Сочи» проиграл «Балтике» (0:2).