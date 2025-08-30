Дзюба рассказал, что любил играть за себя в EA Sports FC

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что прежде любил играть в футбольном симуляторе EA Sports FC (ранее назывался FIFA) за себя.

«Когда я был в симуляторе, то любил за себя играть. Все кричали — меняй его. А в моих руках он прям творил чудеса. За себя играл в порядке», — цитирует 37-летнего игрока ТАСС.

С 2022 года российских игроков и клубов нет в симуляторе из-за ситуации на Украине.

В сезоне-2025/26 Дзюба в 6 матчах во всех турнирах забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.