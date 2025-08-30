Малышев о срыве трансферов Куэсты и Аль-Каруани: «Есть разочарование, что некоторые сделки не состоялись»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке и рассказал, как отнесся к срыву трансферов защитников Карлоса Куэсты («Галатасарай») и Суффьяна Эль-Каруани («Утрехт»).

— Будут ли перемены в спортивном блоке клуба?

—На данный момент наш спортивный директор — Френсис Кахигао. Оценивать работу спортблока надо по результатам. Пока еще рано. Срыв трансферов Куэсты и Эль-Каруани? По фамилиям футболистов других команд не вижу смысла комментировать. Что-то удалось, что-то — нет. Есть разочарование, что некоторые трансферы не состоялись, хотя казалось, что вот-вот состоятся. Оценивать работу спортблока надо по результатам. Пока еще рано.

«Спартак» этим летом подписал троих футболистов: защитника Илью Самошникова, полузащитника Жедсона Фернандеша и нападающего Антона Заболотного.