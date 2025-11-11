Юран: «Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб»

Российский тренер Сергей Юран заявил о желании возглавить «Спартак» после отставки Деяна Станковича.

Во вторник, 11 ноября, московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербским специалистом по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов, который с лета 2024 года входил в тренерский штаб Станковича.

«Это «Спартак». Каждый человек, который играл в «Спартаке» и надевал майку с ромбиком, понимает, что это такое. У каждого есть желание поработать в «Спартаке». Я много лет проработал тренером и опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Для меня возглавить «Спартак» было бы серьезным вызовом. Хотелось бы поработать и доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб», — цитирует Юрана matchtv.ru.

Юран выступал за «Спартак» в 1995 и 1999 годах. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России. В 2003-м Юран был ассистентом главного тренера «Спартака» Андрея Чернышова.

Последним местом работы российского специалиста был «Серик Беледиеспор», который он покинул в октябре. Ранее Юран также возглавлял «Пари НН», «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Шинник», «Мику», «Симург», «Локомотив» из Астаны и другие команды.