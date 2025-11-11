Футбол
11 ноября, 21:20

Юран: «Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб»

Алина Савинова
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский тренер Сергей Юран заявил о желании возглавить «Спартак» после отставки Деяна Станковича.

Во вторник, 11 ноября, московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербским специалистом по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов, который с лета 2024 года входил в тренерский штаб Станковича.

«Это «Спартак». Каждый человек, который играл в «Спартаке» и надевал майку с ромбиком, понимает, что это такое. У каждого есть желание поработать в «Спартаке». Я много лет проработал тренером и опыта достаточно. Знаю, как добиться результата и что делать. Для меня возглавить «Спартак» было бы серьезным вызовом. Хотелось бы поработать и доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб», — цитирует Юрана matchtv.ru.

Юран выступал за «Спартак» в 1995 и 1999 годах. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России. В 2003-м Юран был ассистентом главного тренера «Спартака» Андрея Чернышова.

Последним местом работы российского специалиста был «Серик Беледиеспор», который он покинул в октябре. Ранее Юран также возглавлял «Пари НН», «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Шинник», «Мику», «Симург», «Локомотив» из Астаны и другие команды.

Деян Станкович.«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция
Источник: matchtv.ru
Деян Станкович
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Lars Berger

    Юморист...) Сергей Юран: «Знакомый священник сказал, что мат – это большой грех. Поэтому стараюсь убрать его из жизни». Тревожно за жизнь священника...)

    12.11.2025

  • Russpiel

    Даже я бы смог. Дмитриева немного успокоить в плане безрассудных прыжков в ноги соперникам, а свои навесы после скоростного прохода он уже нашёл. У Барко всегда должен в середине вариант обостряющий быть, самому ему идти или обыграться. Сейчас партнёры сзади стоят и смотрят как он выкрутится. Так остроты не создать. И т. д.

    12.11.2025

  • spar001

    после Турции вряд ли...

    12.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    Да убейтесь уже о ромб!!! Задолбали вы со своим визгом бесконечным!!!

    12.11.2025

  • Владимир Тюсин

    Чувак, который Нас лишил чемпионства, положив парочку за Динамо Киев или тот кто сбежал в Порту в минуту Спартаковского триумфа в европе . положив конфетку в ворота Блекберна. Серега!!! Ты слишком задолжал Мясным. Титул не одежка в журнале мод. Надо бится за Золотую сбрую, а то всякие Синиты с Цисиком нагло заполняют эфир

    12.11.2025

  • Boris Doris

    Очередной клоун. Мы - шпердак, эта - ромб и тп высокопарная, не имеющая отношения к реальности чушь. Сколько ещё этих клоунов с КБ плесенью в мозгах? Походу, все экс мясные. Хотя бы поэтому связываться с ними не стоит. Хотя Юран конечно сильнее как тренер и сербского борова, и карпушнутой болонки. Ну, чё? Ставьте конечно. Желаем смеяться дальше. :grin: :clown::pig:

    12.11.2025

  • Русич Олег

    вот красафчиг! Еще бы добавил: "Главное, ребята, не слушайте тех, кто призывает никогда не бухать, не курить, берите пример с меня, я был ниже травы, ни с кем не спорил, никого не на--ебал"

    12.11.2025

  • semenarsonist

    Юран бы такую речь не выдал.. Без редактирования бы выкладывали слова маэстро на потеху публике..

    12.11.2025

  • _моро

    о, еще один балабол) научись скакать по бровке, дай себя облобызать оиру и тебя возьмут)

    12.11.2025

  • lvb

    Очередной идиот)). Мальчик, у тебя вылотекучка в активной фазе. Бери Вадика, дидвадика и геть в ПНД, и без справки не возвращайся)

    12.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Когда дают информацию о потенциальном кандидате и перечисление команд, где он ранее работал, занимает минут 7-8...как-то желание пропадает видеть его на посту. Быстрее перечислить места, где он не работал.

    12.11.2025

  • oleg.bob

    Надо наверное дать возможность!

    12.11.2025

  • sergey stepanov

    Биться в правильном ромбе - это на ринг!

    12.11.2025

  • alexb2025personal

    .Успел еще живому основателю ж... поцеловать (есть такая традиция). Правда, википедия указывает сейчас, что футбольный Спартак был основан аж в 1883 году.

    12.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Кононов говорил про стеночки-забегания. Ничем хорошим это не закончилось. Даже в первой лиге забегания не может наладить. Разве что за пузырем забегание.

    12.11.2025

  • allerc

    Тренер-мотиватор. На первых порах это поможет. Потом задор иссякнет и все вернется на круги своя.

    12.11.2025

  • mihalychgold

    А я б Федотова хотел бы увидеть сейчас тренером Спартака.Как тренер,он себя зарекомендовал хорошо.Сейчас отдохнувший,думаю соскучившийся по работе,к тому жп знающий все тонкости нашего чемпионата

    12.11.2025

  • Ратель

    Я бы Парфёшу поставил. Своё он из команды выжимать умеет, а ,,своё", в данном случае, место в тройке. И не ссорится особо ни с кем, в отличие от Барсика.

    12.11.2025

  • Sergey Sparker

    Если надо наладить дисциплину, необходимо пару цириков из ФСИН пригласить тренерами. Дело пойдет.

    11.11.2025

  • Старичела

    Опять лозунги. Да не будут легионеры ни за какой ромб биться! За деньги, даже просто за результат из спортивных амбиций. Редко кто к эмблеме прикипает. Лозунгами их не увлечешь

    11.11.2025

  • hattabysh

    Готов то ты готов, да кто ж тебе предложит.

    11.11.2025

  • Mr T

    Твой выход Царь, пора!

    11.11.2025

  • Serge Pol

    Этот проходимец куда угодно готов,лишь бы бабки платили.А самому предлагать себя это ещё тот моветон.С мозгами у этого перца очень большие проблемы.

    11.11.2025

  • nepomny

    Пятибратов нужен Спартаку! Посмотрите, что он в студии Матч ТВ говорит. Готовый тренер для мяса )))

    11.11.2025

  • Ganimed

    Не позорился бы, бывший Спартач-миллуойлевский:sunglasses:Светили хорошие шансы... да даже на победу в ЛЧ, а этот сбежал в первую лигу, за длинным х.y :rage:На таких:blush:

    11.11.2025

  • Valekka

    А если Маркиньос,Мартинс,Угальде,Барко не любят угольники,а предпочитают овалы? Что тогда?

    11.11.2025

  • Упёртый русский

    Юран по любому лучше, чем ноунейм из це Эвропы. Аленичев с Титовым, Тихонов, Черчесов, Юран, Парфёнов... Кто-то из них.

    11.11.2025

  • AZ

    Что? И Вы царь? (с)

    11.11.2025

  • DemolisherAjax

    Юран,в Спартаке Садыгова не будет имей ввиду :) Очередное трепло бесполезное,миллион клубов поменял и называет это опытом :)

    11.11.2025

  • Вик1977

    Вперед

    11.11.2025

  • lvb

    "Биться за ромб"(с) Мотиваторов жаждущих порулить в ФК СМ и без Юрана как грязи, вон "Аттутти Аванти" уже на "низком старте")) И причем тут ромб? Юран провел в ФК СМ менее 50 игр. Что он может знать о ФК СМ?)). Такое себе.. .. вот ему бы "Бенфика" подошла)) Спартач облезлый, два раза сбег, что в 95, что в 99(в августе!). Нафиг, нафиг)

    11.11.2025

  • Бен Ричардс

    Наладчиков дисциплины и мотиваторов на 6-7 матчей хоть ж... ешь. "Спартаку" нужен тренер, который, наконец- то, поставит игру, раскроет потенциал игроков и команды.

    11.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Слава богу, что большие хряки не возьмут Юрана. А то всей первой четвёрке пришлось бы очень постараться, чтобы не потесниться.

    11.11.2025

  • Степочкин

    Панимаишь при Станковиче дисциплина никакая, распустились)).... В Химках и ПНН наладил дисциплину? Ну, и? Помогло? Ишь ты, как цыганка сразу пошел дурить головы болельщикам Спартака, ромбиком, дисциплиной - обворожить хочет, затуманить светлый спартаковский разум)). Советую болельщикам Спартака выбрать того кто первый из кандидатов про "стеночки -забегания" заговорит. :grin::relaxed:???????????А про дисциплину и ромбик каждый может)).:grin: Кто этот счастливчик????)).

    11.11.2025

  • kpmanager

    НА куй идиота

    11.11.2025

  • Diman_madridista

    Ты в Серикспоре обсерился, чудик, какой тебе еще Спартак. Тебя даже в Кострому не возьмут

    11.11.2025

  • 555 555

    Ох и юморист у нас Юран. Как скажет,так скажет. Цицерон не меньше.

    11.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    И это тоже правда )

    11.11.2025

  • zg

    Он там где хоть чем то пахнет!)

    11.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну да. Где баблом пахнет, там этот котяра сразу в очередь.

    11.11.2025

  • mikeV

    Я тоже желаю! Лицензии нет, но, в случае назначения, обязуюсь отучиться и получить! Пока готов рабоать с Романовым.

    11.11.2025

  • zg

    В Серикспор назад чеши да!

    11.11.2025

