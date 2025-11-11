Футбол
11 ноября, 21:15

Каррера допустил возможное возвращение в «Спартак»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб.

«Если мне позвонят из «Спартака» с предложением возглавить клуб, то я бы точно не ответил «нет»! С радостью вернулся бы в клуб», — сказал Каррера «СЭ».

11 ноября пресс-служба «Спартака» официально объявила об увольнении главного тренера Деяна Станковича.

Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • zg

    Соглашусь,для меня норм еще Ивич,Личка и Талалай.

    12.11.2025

  • Redis_redisich

    Дааа, ну конечно. Уверен, что даже если бы из ФНЛ позвонили, то тоже не ответил бы "нет", так как ты нах.р никому не нужен.

    12.11.2025

  • shutnik78

    неуловимый Джо просто:laughing::sweat_smile::joy:

    12.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Массимо - один из лучших вариантов.

    12.11.2025

  • Denissimo

    "не какой" это ты на егэшном нашлёпал?

    11.11.2025

  • alexb2025personal

    Все безработные, которых или выперли за их успехи или долго не могут найти работу и никогда не добивались больших успехов, готовы. Что-то только успешные и работающие не очень-то готовы и не спешат, даже если недавно потеряли работу.

    11.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Спасибо, не надо. Лучше в "Динамо", их так и так в пердив ведут.

    11.11.2025

  • Diman_madridista

    Там вроде в Дженоа место освободилось. В Аталанте придурка одного коленом под зад наконец выгнали - что, тебя не позвали?

    11.11.2025

  • Бен Ричардс

    Не дай Бог.

    11.11.2025

  • Вик1977

    Тебе повезло тогда, как тренер не какой

    11.11.2025

  • zg

    Серьезно?!А такое возможно?!Просто тогда Массимо абстрагировался и верхушка у нас,как бы страшно это не звучало,была куда лучше нынешней!

    11.11.2025

  • 555 555

    Если советчики мешать не будут своими советами,то и результат у Массимо будет удовлетворительным.

    11.11.2025

  • 36

    "Ты неловок,дай-ка я"

    11.11.2025

  • zg

    Мляяяяяяяяяяяя,ждем звонков Рианче,Абику и отбивания у Торпедо Олега Георгича!:grin:ПысЫ,но так то Массимо вообще не худший вариант!)

    11.11.2025

