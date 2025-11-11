Футбол
11 ноября, 21:25

От своего прошлогоднего графика Станкович отстал на три очка. Статистика серба в «Спартаке»

Кирилл Бурдаков
Статистик
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Деян Станкович в первом круге чемпионата России-2025/26 набрал со «Спартаком» на 3 очка меньше, чем в сезоне-2024/25.

Красно-белые идут на шестом месте в таблице РПЛ с 25 очками в 15 турах. После перехода на систему «осень-весна» красно-белые шесть раз завершали первую половину сезона лучше — в том числе и год назад уже под руководством Станковича.

Рекорд же был установлен в чемпионском розыгрыше-2016/17, когда Массимо Каррера повторил достижение Олега Романцева (37 очков за круг).

Во вторник, 11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с 47-летним Станковичем по обоюдному соглашению сторон из-за неудовлетворительных результатов. Серб возглавлял команду с июля 2024 года.

Деян Станкович.«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
  • Эрик Стейн

    1-Вы перечислили тех кто чаще выходил на поле. ЛЗ-играли и Маркиньос и Рябчук и его попытки в 3 ЦЗ(которые не редко проваливались)ПЗ-почти вся стремится в атаку, нет классического опорника, значит и любой провал в атаке приводит к острой атаке-сколько команда пропустила при быстрых атаках, при этом команда по забитым на 6 месте.НАП-его желание заиграть Заболотного, сколько проблем принесла команде? 2-У команды было 3 межсезонья...и в каеое из них команда вышла готовой?В 1-когда они начали с поражения от Оренбурга и к 10 туру имели 2 поражения и всего 16 очков, во 2-когда вместо продолжения огненной осени-зимы-просто сами отпали от борьбы за золото, В 3-Ккогда начали с 1 победы в 5 играх? 3-И сколько у этих тренеров удалений и полученных карточек? ПЫ.СЫ.-смотрим на прошлый сезон-команда за весь сезон пропустила 25 мячей в чемпе-сейчас после 15 туров пропустила 21. Если убрать мастерство отдельных футболистов-то команда шла бы в середине, а не на 6 месте,

    12.11.2025

  • rac135

    Уважаемый Эрик) В связи с тем, что в футболе я дилетант, поясните, пожалуйста Ваши претензии) 1-эксперименты с составом?) По мне состав вполне предсказуем) Например, ЗАЩИТА: Денисов, Джику, Ву, (Литвинов), Дмитриев (Самошников после травмы) ПОЛУЗАЩИТА Соляри, Умяров, Жедсон, Барко , Мартинс, Маркиньос НАПАДЕНИЕ Угальде, Гарсия 2-непонятная подготовка в межсезонье? И, чем Вам эта подготовка не понравиласт? Физическими перегрузками, метолическими ошибками и т.д. 3. Эмоциональная не стабильность тренера? А Вы внимательнее понаблюдайте за поведением Семака, Талалаева, Гаоактионова и т.д.) Не так уж и много отличий)

    12.11.2025

  • rac135

    Что ж, приведем немного статистики взамен полуправдвы от СЭ) Так, ЦСКА набрал по сравнению прошлым сезоном за I круг, на 6 очков больше. (27 и 33) СПАРТАК на самом деле несколько потерял (28 и 25) КРАСНОДАР соответственнр 37 33 -4 ЗЕНИТ 36 30 -6 ЛОКОМОТИВ 37 30 -7 ДИНАМО М 33 17 -16 И,что же имеем? ПО мнению експертов Матч ТВ «Семак — это Иисус Христос российского футбола.» «Валерий Карпин – гений. » 11.10.25 БОМБАРДИР Опубликовано: Sports БОМБАРДИР Источник: «Матч ТВ»

    12.11.2025

  • oleg ves

    как говорил мудрый Марк Твен: "есть 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика." Засуньте себе в ж0пу свои статистические выкладки - болелы смотрят игру, а не статистические данные

    11.11.2025

  • Алексей Епишин

    проблемы с логикой. тоесть если Станкович набрал меньше очков - лига стала сильнее. А если больше, то лига слабее?)) нет никакой еврокубковой зоны. Раньше у топ клубов была мотивация бороться хотя бы за 4 место.

    11.11.2025

  • Степочкин

    Внимательно читал?) Я написал по отношению к прошлогоднему сезону, применительно к Станковичу и его недобранным 3-х очкам. А так, вопросов нет, все измеряется только в борьбе среди клубов соответствующих еврокубковых зон, ну и набранными очками в копилку своих лиг. Балтика не скатывается, Балтика стала сильнее, организованнее.

    11.11.2025

  • zg

    Причем исключительно полуоктябрьско-ноябрьско-полудекабрьского!)

    11.11.2025

  • Алексей Епишин

    это никак не может говорить о силе лиги. силу лиги можно оценивать только по международным соревнованиям. а в их отсутствие не лига становится сильне, а вчерашние топы скатываются до уровня балтики и краснодара.

    11.11.2025

  • shpasic

    но только прошлогоднего)

    11.11.2025

  • Эрик Стейн

    Голевая разница говорит о не малом-25:12 против 24:21+не мало игр команда в 1 тайме буд-то не понимала что делать и в перерыве следавало много замен, да и сам Станкович своими эмоциональными всплесками и удалениями после них немного утомил.По-сути к Станковичу 3 притензии:1-эксперименты с составом,2-непонятная подготовка в межсезонье, да просто к туру,3-Эмоциональная не стабильность тренера-он не понимал куда едет?

    11.11.2025

  • Степочкин

    Это может говорить только об одном - лига стала чуть-чуть сильнее, нравится кому-то это или нет. Она не сильная, она стала сильнее по отношеннии к прошлому сезону, лига стала интересннее за счет Балтики, Локо, да тот же Краснодар стабилен. Деян оставил Спартак на прошлогоднем уровне, но этого оказалось мало.

    11.11.2025

  • zg

    Чо,возвращаем?!:laughing::laughing::laughing:

    11.11.2025

    • Юран: «Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб»

    «Спартак» все еще не определился с заменой Станковичу
