От своего прошлогоднего графика Станкович отстал на три очка. Статистика серба в «Спартаке»

Деян Станкович в первом круге чемпионата России-2025/26 набрал со «Спартаком» на 3 очка меньше, чем в сезоне-2024/25.

Красно-белые идут на шестом месте в таблице РПЛ с 25 очками в 15 турах. После перехода на систему «осень-весна» красно-белые шесть раз завершали первую половину сезона лучше — в том числе и год назад уже под руководством Станковича.

Рекорд же был установлен в чемпионском розыгрыше-2016/17, когда Массимо Каррера повторил достижение Олега Романцева (37 очков за круг).

Во вторник, 11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с 47-летним Станковичем по обоюдному соглашению сторон из-за неудовлетворительных результатов. Серб возглавлял команду с июля 2024 года.