Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

11 ноября, 19:45

«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

Красно-белые и сербский тренер все-таки прекратили сотрудничество.

Новое Ранее
11 ноября, 19:30

«Спартак» объявил об отставке главного тренера команды Деяна Станковича. Собираем подробности и первую реакцию на решение руководства московского клуба.

12 ноября, 00:01

На этом мы завершаем трансляцию, посвященную уходу Деяна Станковича из «Спартака». Кто станет следующим главным тренером красно-белых — следите по ленте новостей «СЭ». До встречи на футболе!

11 ноября, 23:44

Геннадий Орлов объяснил увольнение Станковича из «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов назвал Станковича самым скандальным наставником «Спартака» за последнее время.

«Но так, как Станкович себя вел по отношению ко всем — не может так себя вести тренер. Во всяком случае, из всех последних тренеров «Спартака» последних лет он — самый скандальный. Он был нервный, а тренер должен быть самым спокойным в команде, должен всех успокаивать, а он наоборот всех возбуждал. И это все передавалось игрокам», — сказал Орлов «РБ-Спорт».

11 ноября, 23:21

Гладилин видит новым главным тренером «Спартака» россиянина, поигравшего за красно-белых

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин назвал своевременным увольнение Деяна Станковича.

«Он сильно нервничал, срывался... Было видно, что скоро он уйдет. Наверное, лучше сделать это сейчас, когда еще есть шансы спасти сезон. Думаю, что новым тренером команды должен стать россиянин, идеально — спартаковец. Есть разные специалисты, которые могут это сделать, все мы знаем их имена. Но, повторюсь, решать руководству. Посмотрим, что они сделают», — сказал Гладилин «РБ Спорт».

11 ноября, 23:08

Генич поддержал своего одноклассника Романова на посту наставника «Спартака»

Комментатор Константин Генич пожелал удачи своему однокласснику Вадиму Романову, которого назначили исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».

«Конечно же я поздравил Вадима Юрьевича с назначением исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». Мне бы очень хотелось, чтобы в клубе дали ему возможность себя проявить и показать. Но что-то мне подсказывает, что за ближайшие 10 дней красно-белые уже окончательно с кем-то договорятся и может быть Романов исполняющим обязанности главного тренера будет всего-ничего. Может быть даже до дерби с ЦСКА не получится», — сказал Генич в интервью «РБ Спорт».

11 ноября, 23:00

Радимов назвал кандидатуру Карпина отличным вариантом для «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов полагает, что новым тренером «Спартака» мог бы стать Валерий Карпин из «Динамо».

«Это была бы хорошая история, если бы Карпин перешел в «Спартак». Болельщики бело-голубых явно недолюбливают своего тренера, он сам очевидно на грани нервного срыва, а для спартаковцев это был бы вообще отличный вариант», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

11 ноября, 22:45

Булыкин заявил, что в «Спартаке» нашли замену Станковичу

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин полагает, что Станковичу нашли адекватную замену, поэтому серба и уволили из «Спартака».

«Думаю, что руководство клуба уже определилось с заменой. Полагаю, что объявят имя нового тренера уже сейчас или перед зимними сборами. Думаю, что придет иностранец, потому что многое зависит от мнения спортивного директора», — сказал Булыкин в интервью «РБ Спорт».

11 ноября, 22:01

Тарпищев назвал причину увольнения Станковича из «Спартака»

Болельщик «Спартака», президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал основную причину увольнения Станковича.

«Станкович наделал ошибок, все время менял состав, и первые таймы у «Спартака» часто были провальные. Только в последней игре он оставил победный состав после предыдущего матча. А так он устраивал какую-то ротацию, непонятно, что искал. Думаю, это и стало причиной несыгранности, разброса в результатах. Подбирать же оптимальный состав не позволяет незнание своих игроков и незнание чужих игроков», — сказал Тарпищев в интервью РИА «Новости».

11 ноября, 21:48

«Спартак» по-прежнему не определился с заменой Станковичу

По информации «СЭ», руководство «Спартака» все еще не определилось с заменой Деяну Станковичу, несмотря на объявление об отставке серба. Клуб на сегодняшний день не имеет никаких договоренностей с потенциальными кандидатами.

11 ноября, 21:47

Рианчо не cтанет рассматривать предложение о работе в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо признался, что его устраивает работа в Испании и возвращаться в Россию он не хочет.

«Готов ли я возглавить «Спартак»? Нет, я не буду рассматривать этот вариант. Сейчас у меня есть работа в Спортивном институте Сантандера. Она мне нравится, не хочу менять ее. К тому же, я не тот человек, которого сейчас ищет «Спартак». Вряд ли кто-то в клубе вообще знает о моей работе», — сообщил Рианчо Sport24.

11 ноября, 21:34

«С «Ференцварошем» и Черчесов — орел». Зарема Салихова об увольнении Станковича из «Спартака»

Супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на уход Станковича.

«Изначально провальное назначение, о чем я говорила сразу. Этот тренер проиграл в Италии, а с «Ференцварошем» и Черчесов — орел. Пусть выскажутся те, кто зачем-то продлевал контракт Станковича на фоне очень слабо поставленной командной игры, а теперь всю осень не могут найти замену тренеру. Это, видимо, и был план «Ж» от Жданова», — сказала Салихова Sport24.

11 ноября, 21:30

Семшов об увольнении Станковича: «Это не женщина, чтобы его жалеть»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов заявил, что Станковича не стоит жалеть из-за отставки.

«Станкович не женщина, чтобы его жалеть. Тут профессиональный спорт. Есть результат — тебя оставляют. Нет — выгоняют. Кулуарные разговоры всегда будут. Ты работаешь в «Спартаке», в команде, перед которой стоят большие задачи. К этому нужно спокойно относиться», — сказал Семшов в интервью РИА «Новости».

11 ноября, 21:21

Юран заявил, что у него достаточно опыта для работы в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака», экс-наставник «Химок» Сергей Юран заявил о готовности тренировать красно-белых.

«Я много лет проработал тренером и опыта достаточно. Для меня возглавить «Спартак» было бы серьезным вызовом. Хотелось бы поработать и доказать, что нужно биться за болельщика и добиваться результата. Я готов возглавить «Спартак». Нужно наладить дисциплину. Биться за ромб», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

11 ноября, 21:15

Глушаков заявил о двояком впечатлении от работы Станковича

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков напомнил, что при Станковиче у красно-белых не было главного — трофеев.

«У Станковича был хороший период в прошлом сезоне, но сейчас результата нет. Сложно оценивать что-то другое, когда у команды такое положение в таблице. Если тренер не выигрывает, его увольняют. Ладно бы хоть какой-то трофей выиграл. У меня от Станковича осталось двоякое впечатление. Он сказал, что его не любят в России, хотя мне кажется, что к нему здесь относились хорошо. Сербы — наши братья, а он так выразился», — передает слова Глушакова Sport24.

11 ноября, 21:04

Луис Гарсия не возглавит «Спартак»

Как стало известно «СЭ», испанский специалист Луис Гарсия не возглавит «Спартак» после отставки Деяна Станковича.

Высший менеджмент красно-белых не одобрил кандидатуру 52-летнего тренера, которую предлагал спортивный директор клуба Франсис Кахигао.

11 ноября, 21:03

Каррера готов вернуться в «Спартак»

Последний тренер-чемпион «Спартака» Массимо Каррера готов вернуться в московский клуб.

«Если мне позвонят из «Спартака» с предложением возглавить клуб, то я бы точно не ответил «нет»! С радостью вернулся бы в клуб»», — сказал Каррера «СЭ».

11 ноября, 20:58

Губерниев об уходе Станковича: «А раньше нельзя было уволить?»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил с цирком увольнение Деяна Станковича.

«Проснулся посреди ночи в Китае и... Станковича уволили. Тренера «Спартака», после двух побед. А раньше нельзя было уволить? Это не цирк, ребята, это шапито дешевое», — написал Губерниев в телеграм-канале.

11 ноября, 20:54

«Талалаев, Черчесов и я». Ташуев назвал кандидатов на пост наставника «Спартака»

Экс-наставник «Ахмата» Сергей Ташуев высказался по поводу следующего главного тренера красно-белых.

«Нужно позвать сильного, знающего наш футбол, тренера из РПЛ. Талалаев сейчас хорош в «Балтике», Черчесов в «Ахмате». У любого специалиста будет желание там работать. У меня тоже оно есть», — сказал Ташуев Sport24.

11 ноября, 20:49

Мостовой о новом тренере «Спартака»: «Главное, чтобы был футбольный человек!»

Также Александр Мостовой поделился мнением, кто должен возглавить команду после отставки Станковича.

«Мне без разницы. Иностранец или русский — не имеет значения. Главное, чтобы был футбольный человек!», — сказал Мостовой «СЭ».

11 ноября, 20:40

Ташуев о работе Станковича: «Приехал, деньги получил и уехал»

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

«Запомнился — слишком громкое слово. Тренер как тренер, в «Спартаке» они каждые полгода меняются. Станкович приехал, деньги получил и уехал. Результата у него нет, футболисты особо не прогрессировали. Ничем он мне не запомнился», — передает слова Ташуева Sport24.

11 ноября, 20:38

Мостовой положительно оценил работу Станковича в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на увольнение Станковича.

«Многие догадывались, что это произойдет, но я думал, что это случится перед зимней паузой. Впрочем, удивляться нечему. В его работе было больше плюсов, как по мне. Если бы еще не было этих нефутбольных историй с удалениями...» — сказал Мостовой «СЭ».

11 ноября, 20:34

Комментатор Генич пожелал удачи Романову

Константин Генич отреагировал на назначение Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».

«Ура!!! Вадим Юрьевич, удачи!!!» — написал комментатор в личном телеграм-канале.

11 ноября, 20:32

Семин об уходе Станковича из «Спартака»: «Увольнение — совершенно нормальное событие»

Также Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил отставку Станковича.

«Результаты «Спартака» неудовлетворительные. Шестое место — это не то, на что рассчитывает клуб. Любое увольнение, так же как и любое назначение, является совершенно нормальным событием для любого главного тренера. У команды были плохие и очень хорошие матчи, но нет стабильности. Если бы «Спартак» стабилизировал игру, то боролся бы за чемпионство. У красно-белых хороший подбор футболистов, особенно в атаке», — сказал Семин «СЭ».

11 ноября, 20:25

Быстров заявил, что идеальный тренер для «Спартака» уже занят

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что красно-белым бы идеально подошел Лучано Спаллетти.

«Идеальный тренер для «Спартака»? Таких не существует. Тот, кого я считал идеальным кандидатом для «Спартака», уже занят. Я про Спаллетти. В других тренерах нет уверенности», — сообщил Быстров Sport24.

11 ноября, 20:23

Юрий Семин готов рассмотреть предложение от «Спартака»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на отставку Деяна Станковича из «Спартака».

«Кто рекомендует назначить Александра Мостового? Даже не знаю, что комментировать, учитывая что он никогда не работал даже в детско-юношеском футболе. Готов ли я? Будет видно. Если мне предложат возглавить «Спартак», то я подумаю», — передает слова 78-летнего Семина «РБ Спорт».

11 ноября, 20:21

Колосков заявил, что Станкович не оправдал его ожиданий

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что футболисты под руководством Станковича не развивались.

«Станкович много чем запомнился, и я даже не говорю о его поведении, конфликтах, пусть это все останется за скобками. Хочу отметить, что при нем игроки команды абсолютно не развивались. Когда он приходил, у меня были большие ожидания от него, потому что он, как любят говорить, человек футбольный, он столько всего выиграл на высшем уровне. Но, как показала практика, хороший игрок и хороший тренер — это не всегда одно и то же», — сказал Колосков ТАСС.

11 ноября, 20:16

Под руководством Станковича красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, одержали 37 побед, 10 раз сыграли вничью и 17 раз проиграли.

11 ноября, 20:11
11 ноября, 20:06

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на увольнение Деяна Станковича из московского клуба.

«Это решение лежало на поверхности. Нисколько не удивлен. Поможет ли это «Спартаку»? Только время покажет», — сказал Камоцци.

11 ноября, 19:50

Деян Станкович работал в «Спартаке» с начала сезона-2024/25. Прошлый год красно-белые закончили в топ-3 и претендентами на чемпионство в компании «Краснодара» и «Зенита», а после рестарта даже сравнились с ними, но весной многое пошло не так. В чемпионате — четвертое место с 10-очковым отставанием от первой строчки плюс поражение от «Ростова» в финале пути регионов в Кубке.

В этом сезоне с самого начала не хватало стабильности, красно-белые идут шестыми в лиге после первого круга с 8-очковым отставанием от «Краснодара» и ЦСКА и 5-очковым от «Зенита» и «Локомотива». При этом сербский специалист в прошлый четверг одержал одну из знаковых побед — над «Локомотивом» в первом четвертьфинале Кубка, а в воскресенье обыграл «Ахмат» в Грозном.

11 ноября, 19:42

Почти в одно время с объявлением «Спартака» об уходе Станковича стартует пресс-конференция перед игрой сборной России с Перу в Санкт-Петербурге. Вместе с Валерием Карпиным к журналистам пришел полузащитник красно-белых Наиль Умяров.

— Только что уволили Деяна Станковича. Как вы встретили эту новость? — вопрос Умярову.

— Только закончили тренировку, еще не успел взять телефон. Только от вас, журналистов, узнал данную новость. Тяжело что-то сказать. Давайте про сборную.

11 ноября, 19:41
11 ноября, 19:40

Обращение Деяна Станковича после отставки из «Спартака»

— Я был горд работать в «Спартаке» — от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то — нет, но я могу сказать точно: «Спартак» — главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а «Спартак» навсегда останется в моем сердце.

Я желаю «Спартаку» стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца. Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков «Спартака» за поддержку, за то, как они гнали нас вперед на поле и за его пределами, как верили в команду и готовы были отдать все за красно-белые цвета. «Спартак» для них — это жизнь!

Благодарю сотрудников клуба за профессионализм, за отношение к делу, за поддержку и помощь. Работа в «Спартаке» — это непросто, но каждый из них всегда проявлял свои лучшие качества, чтобы клуб становился сильнее.

Я говорю огромное спасибо игрокам. Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. Мы прошли хороший путь со взлетами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. Вы заслужили называться лучшими.

«Спартак» — это больше чем клуб. И я уверен, что у красно-белых — большое будущее. Пусть все получится. Желаю «Спартаку» побед!

Ваш Деян Станкович.

11 ноября, 19:38
11 ноября, 19:36

Официальное сообщение «Спартака»: Вадим Романов — и.о. главного тренера

Воспитанник спартаковской школы с июня 2022 года возглавлял молодежный состав красно-белых, а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Деяна Станковича. 47-летний специалист будет руководить тренировочным процессом «Спартака», сообщают красно-белые.

11 ноября, 19:32
11 ноября, 19:31

Официальное сообщение «Спартака»: Деян Станкович покидает клуб по соглашению сторон

«На данный момент «Cпартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

  • Хоп хэй лала лэй

    Сергей, пишите уже под своей фамилией, мы вас раскрыли давно уже)))

    12.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Именно что мусор, из нормальных мало кто поедет в чемпионат, который в изоляции от еврокубков. В этом плане ЦСКА с Челестини реально повезло.

    12.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Царя Мостового в тренеры, уж он то порядок наведет

    12.11.2025

  • Archon

    "КВН.."Сибирские сказители" "..Кто-б подумать мог ..Из футбола-бы... НЕ ЗАБРАТЬ У НАС ТО,чего НЕТ у нас!")) https://www.youtube.com/watch?v=JZPF5ZmAB1M

    12.11.2025

  • Mikhail Seleznev

    Затравили скопом!

    12.11.2025

  • APATIK SINOPATI

    В СПАРТАКЕ НЕТ РУКОВОДСТВА - ЭТО СТАЯ КОНЧЕННЫХ ПИ....РОВ!!!!!

    12.11.2025

  • Кирилл

    Немного цифр. 1936-2003: 16 тренеров, среднее время жизни тренера - 4,2 года; 2003-2025: 34 тренера, среднее время жизни тренера - менее 8 месяцев! Ощущение, что с 2003-го доход заинтересованных материально от постоянной смены тренеров куда важнее спортивных результатов команды! Словно кадровое агентство (скауты) получат бонус от выхода нового тренера! Чем чаще смена - тем выше премия! Иначе то, что происходит на протяжении 23 лет, объяснить невозможно.

    12.11.2025

  • Афоня

    После победы тренера увольняют только в Спартаке и после четырех побед в пяти предыдущих матчах (Аморим в МЮ был бы уволен уже 7 раз). Правильно, никто не должен быть прекраснодушным на тренерском мостике. Уверен, многомиллионную компенсацию Станкович уже получил.

    11.11.2025

  • Штрафбат

    Итак, до главного дерби - 10 дней. Договоренностей с новым тренером нет. Кандидатуры есть, но они либо отвергнуты советом директоров, либо сами отказались. Что надо в такой ситуации делать? Искать тренера и договариваться с ним и с советом директоров, скажете вы? Эк как у вас всё просто! Раз нет тренера - так надо его найти, договориться и пробить согласие у начальства! Это у простых смертных так! А у народной команды, у ариев, исключительных и неповторимых, лучших и распрекрасных, величайших и непобедимых (хотя бы в теории) не так. Раз нет нового тренера - надо собраться и уволить нынешнего! И только потом начинать искать и договариваться! В общем, с дерби, кажется, всё ясно! Где-то в тёплом месте, привалившись к завалинке, истерично ржёт Гинер. Но главное, свалить будет не на кого. Не на Романова же!

    11.11.2025

  • СанЖорыч

    «Спартак» отправил Станковича в отставку - да за что? Вроде ведь ничего не делал, за что же в отставку? Вообще, беда в спорте, в том числе и в футболе, и в других областях хозяйствования - менагеры, которые сами ничего не умеют, кроме осваивания бюджета, но результат им вынь да положь в течении сезона. А команду строить надо не один сезон.

    11.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Куклачев

    11.11.2025

  • рustot

    Это вы всё врёте. Никуда Станкович не уйдет. Иначе бы уже Личку на тренера Спартак Москва записали

    11.11.2025

  • Никто62

    Руководство главная проблема-ничего санкции выгонят всех так как денег то не будет

    11.11.2025

  • Bayan Bolotov

    Спасибо за работу!

    11.11.2025

  • For_kimi

    Уже и ежу понятно, что все беды Спартака от шайки в менеджменте, которая вскормилась на лукойловских деньгах еще при Федуне. Новые хозяева подумали , что и так сойдет. А фига с два. Надо зачищать эту шайку дустом. Следующий тренер ничего не решит.

    11.11.2025

  • Aprel

    Как сербом по...И кто выиграл? Думаю только казнокрады из Лукойл!

    11.11.2025

  • Мих.Юр.

    Ляксей Борисыч? Думаю, не напьётся)

    11.11.2025

  • Мих.Юр.

    Ну, я прислушаюсь к тебе, но не обещаю))

    11.11.2025

  • hattabysh

    Сергей, прекращай уже ветки засирать.

    11.11.2025

  • hattabysh

    Миллер сегодня напьется на радостях)

    11.11.2025

  • Мих.Юр.

    Ага! Совершенно верно. Надо искать компромиссы. Не бывает всё легко и гладко. Вы правильно мыслите. Юран сделает результат, только не мешайте ему. Это он у нас ещё в Ставрополе доказал. "Не лезьте - я разберусь!" И, будучи, молодым, спокойно выиграл зону 2-й лиги, и Кубок ПФЛ взял - вот и всё)

    11.11.2025

  • см1955

    в этом нет сомнения но у Юрана есть жирный минус - неуживчивость

    11.11.2025

  • Слоноул

    Кто следующий на роль Кононова?

    11.11.2025

  • Мих.Юр.

    А вот Юран, помимо старания, сделает так, что команда будет знать: что ей делать, как ей делать и, в конце концов, добиваться успеха.

    11.11.2025

  • Nail Vakhitov

    Ещё один сезон Спартака похерен.

    11.11.2025

  • svnest

    Сам в петлю залез

    11.11.2025

  • TomCat

    ***«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция *** - Уволили в прямом эфире!

    11.11.2025

  • см1955

    Может быть Деян замечательный человек, не буду спорить. Но как тренер - он очень средний. При нем Спартак показывал лишь старание, но никак не умение. Перспектив у Спартака при Станковиче не было никаких. Менять надо было - без вопросов.

    11.11.2025

  • Вик1977

    Зарему в тренеры, она точно ничего не испортит

    11.11.2025

  • TomCat

    Увольнение, о необходимости которого все время говорили пищевики, свершилось!

    11.11.2025

  • TomCat

    Зарема жжет!

    11.11.2025

  • Мих.Юр.

    Кстати, а, может, Серёгу Горлуковича главным поставить?! Вот это будет - песня))

    11.11.2025

  • Мих.Юр.

    Ну, а кто виноват? Стрелочника никогда не найдут) Круговая порука. Из года в год - одно и то же)

    11.11.2025

  • Кузьма Огурцов-Водкин

    Мостовой в своем репертуаре. Что касается Спартака", то очередной сезон коту под хвост.

    11.11.2025

  • Слоноул

    У вас все такие, начиная со Старостиных.

    11.11.2025

  • Мих.Юр.

    А Ташуев что претендент, что ли? Я чего-то не знаю?!)

    11.11.2025

  • Слоноул

    Можно бесконечно смотреть на круговорот тренеров в ФК Ромбик.

    11.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ватку из ушей вытащи.

    11.11.2025

  • Мих.Юр.

    Так и есть)

    11.11.2025

  • Мих.Юр.

    Причём нормально "визжит", ты не думай - он профи))

    11.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    Ташуев то куда лезет?)))

    11.11.2025

  • Автогол

    Пока визжишь только ты

    11.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Вся страна замерла в ожидании визга.)

    11.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Чеченский журналист нанес последний удар по репутации Спартака и Станковича .))

    11.11.2025

  • анатолий еремин

    Гниды сидят не в руководстве Спартака,а в руководстве Российского футбола.Что руководители Спартака сожрали тренера?Они уже около 20 лет в руководстве Росфутбола Все эти мудки профурсетки мюлеры и прочая погань загробила окончательно наш футбол.при этом прикрываясь двумя тарелками бронзой 2008 и липовыми заслуженными 2018.

    11.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А что , имя такое уж популярное?))

    11.11.2025

  • zel_co

    И.о Романцев..ой..Романов. ну почти

    11.11.2025

  • Derbist

    На взлёте....

    11.11.2025

  • Gordon

    Кто бы сомневался, что от некоторых последует вот это :)

    11.11.2025

  • Автогол

    Возьмите тренера без тоски по дому. Надоело это нытьё слушать

    11.11.2025

  • Gordon

    Более неподходящий момент даже выдумать трудно. Какие же у нас в руководстве редкие (...)... Впрочем, это не новость.

    11.11.2025

  • DZR

    Наняли тренера за большие деньги, сделали беспрецедентные по стоимости трансферы под него и уволили тренера 10 из 10.

    11.11.2025

  • АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ

    Дејан хвала :pray: :pray: :pray: штета што није дуго :heart: ? :heart:?:heart: ? :heart: у нашем срцу заувек

    11.11.2025

  • Мих.Юр.

    Да? Не в курсе, но это обнадёживает)

    11.11.2025

  • Archon

    Ну,всё-таки он не чужой Спартаку)))

    11.11.2025

  • Smash.

    Достаточно долго продержался. Кто следующий мазохист?

    11.11.2025

  • Микола Питерский

    ... выпить стакан, выкурить сигарету и идти спать

    11.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Поздравления болельщикам Спартака!

    11.11.2025

  • Albert Khisametdinov

    Прекрасная новость

    11.11.2025

  • Archon

    Тоже неплохо.

    11.11.2025

  • Saypin

    Всех долбодятлов собрали. Не газетенка, а сборище моральных уродов.

    11.11.2025

  • sven

    кстати, Романцев предлагал Юрана и пообещал ему всяческую помощь.

    11.11.2025

  • Archon

    Идите на поклон к Олегу Ивановичу..Романцеву..Это единственный человек,который может ..

    11.11.2025

  • sven

    к сожалению нет. но надеюсь выпрут и поскорее.

    11.11.2025

  • zel_co

    Шикарный повод заполнить паузу на сборную!

    11.11.2025

  • Микола Питерский

    А вот его не надо трогать. Это священная корова. То есть свинья

    11.11.2025

  • fell62

    А Когихау пинка не дали ? )))

    11.11.2025

  • Archon

    Ну и..стали думать,кто следующим на плаху наклонится.

    11.11.2025

  • sven

    а кто ему там такую неустойку даст ? там прийдется отрабатывать. это тут он сумел выбить

    11.11.2025

  • evgeniy666

    Кто такой "винрейт"??? Что за албацкий язык?

    11.11.2025

  • Archon

    Да ну на? Даже после победы - и уволили7?? НИПАНЯЯТНА!((( Думалось,что пару контрольных замесов ещё подождут..Но так резко - это как в комедии.. "ВОЛЮНТАРИЗМ!" (с)

    11.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Без смены менеджмента ничего это не даст. Деяну - удачи! :point_left:

    11.11.2025

  • plannet

    Спартак не место для экспериментов! Дайте денег Ахмату, забирайте Саламыча! Николич в АЕК ушел и не поперхнулся.

    11.11.2025

  • RSMsouth

    Руководство видит команду на 5-м ? А Талалаев против

    11.11.2025

  • AtlasSM

    Травля была настолько масштабной, беспардонной и не получала никакого противодейстаия от нового руководства клуба - что невольно возникает мысль, не оно ли было заказчиком этой гнусности

    11.11.2025

  • itiv

    Я могу до конца сезона! Куда выслать резюме?

    11.11.2025

  • volgaul

    и болтом

    11.11.2025

  • Мих.Юр.

    Удачи ему, конечно, будет дальше по-итальянски где-нибудь в другом клубе прыгать и удаляться)

    11.11.2025

  • 555 555

    Удачи Деян!!!

    11.11.2025

  • 555 555

    Боже упаси.

    11.11.2025

  • Мих.Юр.

    Солидарен полностью!

    11.11.2025

  • 555 555

    Хвала Деян!

    11.11.2025

  • sven

    я за. гастеры уже достали

    11.11.2025

  • Мих.Юр.

    Сергея Николаевича Юрана назначьте!

    11.11.2025

  • 555 555

    Кретины. Какие же они кретины! Боже Спартак Храни!

    11.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Тройник

    11.11.2025

  • NF

    Тут, оказывается, Станкович на повороте обогнал Карреру по проценту побед в матчах. Какой парадокс)...

    11.11.2025

  • itiv

    У него Пинжака с Карманами нет!

    11.11.2025

  • sven

    а Карпин на что ? теперь за него возьмуться

    11.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    «Срамота»

    11.11.2025

  • Роман72

    О чем же теперь алланазаров писать будет

    11.11.2025

  • sven

    Деян ушел с хорошей неустойкой. на остальное он плевать хотел

    11.11.2025

  • townace

    Дан старт очередному забегу по граблям!)))

    11.11.2025

  • sven

    самое плохое, что агентская мафия опять подсунет очередной забугорный мусор .

    11.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Нгмале остается

    11.11.2025

  • richardford

    Поговаривают, Руй возвращается. Ахахахахахаха.

    11.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Осталось заменить Семака

    11.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вот теперь то что надо

    11.11.2025

  • Гончар

    Я смотрю ты следишь за хреном Деяна,проказник.

    11.11.2025

  • winvem

    Спасибо Деяну, что был неравнодушен. И удачи!

    11.11.2025

  • PollMoscow

    Затравили все таки.

    11.11.2025

  • zel_co

    Конспекты оставил?

    11.11.2025

  • Soliton Оренбург

    Уррра, товариши!! Аллочка режет праздничный торт. Игорьяклич дописывает некролог. Остальные запускают фейерверки и вздыхают с облегчением

    11.11.2025

  • Желтый полосатик

    Травля тренера, даже для "Спартака", была беспрецендентной... "И если сотня, воя оголтело, кого-то бьет,– пусть даже и за дело! – сто первым я не буду никогда!" Конечно (мягко говоря) не все получалось. Но равнодушия не было, и далеко не все было так плохо, как писали продажные шавки (в том числе и в "С-Э") Спасибо за работу, Деян! И удачи!

    11.11.2025

  • zel_co

    Зачем, Валерон и здесь не первый

    11.11.2025

  • aliser

    карпин следующий !!!

    11.11.2025

  • huikin

    Деян уходит с высоко-поднятым хером

    11.11.2025

  • Микола Питерский

    Присоединяюсь. Тренер интересный. С командой ошибся.

    11.11.2025

  • nampoo

    Рад за Деяна!

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Мог бы на прощание и рассказать, что всё-таки кричал в адрес Чистякова.

    11.11.2025

  • Ботокс007

    Шойгу что-то промычал по-тувински...

    11.11.2025

  • Ботокс007

    Еще бы! 6-е место - это не хухры-мухры!

    11.11.2025

  • Kris's1905

    Выжили всё таки!

    11.11.2025

  • huikin

    Наглая провокация тупых боссов Хренойла

    11.11.2025

  • rashton22

    Без Мостового жить спокойно не можешь?

    11.11.2025

  • Ботокс007

    Бедненький...

    11.11.2025

  • ninasuss

    Валеру на трон...:joy:

    11.11.2025

  • itiv

    Лавров сказал:"Долбоебы"

    11.11.2025

  • Golfer

    Ждем комментария Мостового из двух пунктов: Романов - никто, назначить должны меня

    11.11.2025

  • sargon

    Главное гниды в руководстве остались... которые и дальше будут паразитировать на имени Спартака... удачи тренеру.

    11.11.2025

  • Степочкин

    Все бабушки-пенсионерки в онлайн-чате следят за увольнением Станковича , помешивая черпаком в кастрюле на плите. Срочно подключить на прямую линию гл.Бухгалтера и Начальника отдела кадров Спартака!

    11.11.2025

  • itiv

    Удачи сборной Сербии на ЧМ! Думаю, это будет бомбой для всего РФС

    11.11.2025

  • Nikolaevich

    Отмучался

    11.11.2025

  • oleg ves

    Взяли бы Парфенова до конца сезона. Все равно в чемпе шансы потеряны, а Дмитрий знает, как выигрывать кубок России. А там бы и оставили при положительном результате.

    11.11.2025

  • Иван

    вот это поворот

    11.11.2025

  • Headliner85

    УРААААААА

    11.11.2025

  • w4cgi

    наконец-то

    11.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    До зимнего перерыва не могли подождать, дебилы?

    11.11.2025

  • Степочкин

    СЭ, чат надо делать сбоку вашего дебильного "онлайна" . У вас все "онлайны" матчей на гл странице обычно мертвые, потому что никто не хочет листать все события поминутно вниз. И все сидят в онлайнах матчей те что в шапке.

    11.11.2025

  • plannet

    ура!!!!

    11.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Наконец-то!!!

    11.11.2025

  • serdg198585

    Незнаю почему, но мне жаль

    11.11.2025

  • П_о_в_а_р

    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ

    11.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Чтоб вы старше не стали в РУ

    11.11.2025

  • rustov

    Отмучились все!

    11.11.2025

  • alex111x

    Добили!

    11.11.2025

  • Степочкин

    Ну онлайн понятно... А из МИД уже кто-то высказывался? Захарова, Лавров..?!

    11.11.2025

    • Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости