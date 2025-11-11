«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

Рианчо не c танет рассматривать предложение о работе в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо признался, что его устраивает работа в Испании и возвращаться в Россию он не хочет.

«Готов ли я возглавить «Спартак»? Нет, я не буду рассматривать этот вариант. Сейчас у меня есть работа в Спортивном институте Сантандера. Она мне нравится, не хочу менять ее. К тому же, я не тот человек, которого сейчас ищет «Спартак». Вряд ли кто-то в клубе вообще знает о моей работе», — сообщил Рианчо Sport24.