ЦСКА прошел инспекцию на соответствие домашнего стадиона требованиям МВД

Домашний стадион футбольного клуба ЦСКА «ВЭБ-Арена» прошел инспекцию на соответствие требованиям МВД РФ, сообщает ТАСС.

По информации издания, «ВЭБ-Арена» прошла инспекцию по приказу МВД №1092 и СИБ (система идентификации болельщиков). Стадион готов к проведению РПЛ и Кубка России с полной вместимостью.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 баллов за 17 туров.