Источник: «Роме» предложили нападающего «Зенита» Луиса Энрике

«Рома» продолжает поиски атакующего крайнего игрока, поскольку команде не удалось заполучить вингера Крисенсио Саммервилла, сообщает Siamo La Roma со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

24 июля «Аль-Хиляль» объявил о подписании четырехлетнего контракта с футболистом «Вест Хэма». Как отмечает источник, посредники предложили «Роме» крайнего нападающего «Зенита» Луиса Энрике вместо Саммервилла, однако 25-летний бразилец пока не убеждает руководство клуба из Рима.

Энрике присоединился к «Зениту» в январе 2025 года. Он провел 48 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 8 голами и 7 результативными передачами. Его контракт с питерским клубом рассчитан до конца 2028 года.