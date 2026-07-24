Нападающий «Балтики» Оффор о своем голе ЦСКА: «Это здорово — установить такой рекорд»

Форвард «Балтики» Чинонсо Оффор поделился эмоциями от забитого гола в матче с ЦСКА (1:2) в первом туре РПЛ.

26-летний нападающий калининградцев отличился на 35-й секунде игры и стал автором самого быстрого забитого мяча в матчах открытия сезона чемпионата России.

«Гол был самым быстрым? Это здорово — установить такой рекорд. Уникальное достижение. Конечно, индивидуальные показатели тоже важны, но мы хотели выиграть, но не смогли этого сделать, нам нужно упорнее работать. Сейчас мы уже сфокусированы на следующей игре», — приводит слова Оффора ТАСС.

1 августа «Балтика» у себя дома встретится с московским «Динамо» во втором туре РПЛ.